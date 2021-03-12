В Крыму объяснили, кто препятствует доступу на полуостров

https://static.news.ru/photo/de98d4b2-83e0-11eb-aaff-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Крыму отреагировали на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что доступу препятствует именно украинская сторона.

Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране. Российский Крым всегда открыт для приезда международных миссий, которые преследуют действительно объективную и мирную цель — узнать, как живут крымчане. А кто и препятствует доступу в Крым, так это киевские власти, — цитирует депутата РИА Новости.

Гемпель подчеркнул, что Украина вводят санкции, организовывает морские и транспортные блокады. Он напомнил, что Киев возбуждает уголовные дела против иностранцев, посещающих республику, создают препятствия на границе для украинских туристов — словом, старается любыми путями помешать развитию Крыма. А поскольку сделать это не получается, то украинские власти избрали тактику изоляции международных контактов полуострова. Таким путём Киев старается сокрыть правду о российском Крыме, которая ему невыгодна.

Депутат обратился к властям Украины и непосредственно к Кулебе с призывом занять неполитизированную позицию. Он заявил о необходимости снять с полуострова санкции и блокады и открыть полный доступ в регион для иностранных граждан и инвесторов в соответствии с международным правом.

Москва неоднократно заявляла, что доступ в Крым открыт. В частности, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на полуострове всегда готовы принять международные контрольные механизмы в области прав человека.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление Кулебы оценили в Госдуме. Депутат нижней палаты от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины не должен рассказывать небылицы насчёт закрытости Крыма. По его словам, если дипломату не терпится посетить полуостров, то надо всего лишь согласовать вопрос с российским МИД.