В Крыму назвали условие для переговоров Москвы и Киева

https://static.news.ru/photo/e09878d6-56f8-11eb-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что переговоры и поиски компромисса между Москвой и Киевом должны начинаться с признания Украиной российского статуса Крыма.

Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет, — заявил общественник в беседе с РИА Новости.

Он также считает, что поднявший данную тему первый президент Украины Леонид Кравчук является не тем человеком, «словам которого надо доверять».

Ранее NEWS.ru сообщал, что никакого компромисса по Крыму быть не может, считают депутаты Госдумы. Так российские политики прокомментировали высказывание Леонида Кравчука, заявившего, что противоречия между государствами можно разрешить на переговорах. Депутат Михаил Шеремет отметил, что слова Кравчука являются политическим заявлением, не связанным с реальностью.