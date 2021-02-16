В Крыму назвали план Украины по возвращению полуострова бессмысленным

https://static.news.ru/photo/ff967c88-7075-11eb-95de-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

План Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.

Никто и никогда не станет всерьёз пытаться претендовать на часть территории России. Это исключено. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк, — заявил РИА Новости Гемпель.

Он уточнил, что Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и в каком количестве размещать на своих территориях военный контингент. При этом, по мнению Гемпеля, жители Крыма выступают за безопасность своих границ, учитывая, какие рядом «дружелюбные соседи в лице властей Украины».

Как писал NEWS.ru, представители России могут приехать в Киев на саммит «Крымской платформы», запланированный на май, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что приглашает россиян к обсуждению. При этом разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории, добавил дипломат. По его словам, российские власти будут стараться минимизировать успех «Крымской платформы». Также он отметил, что согласно международному праву, Украина не несёт ответственности за водоснабжение Крыма.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами.