https://static.news.ru/photo/9a71a9f4-20a8-11ea-9933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Гордон/Facebook

Политолог, член ОП Республики Крым Денис Батурин прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, пообещавшего лишить Россию Крыма и Курил. По его мнению, такое поведение демонстрирует «интеллектуальную истерику и является своего рода самопиаром».

Гордон, как и некоторые другие на Украине, ждёт, что Россия «вот-вот развалится». Поэтому его заявление можно расценивать, с одной стороны, как самопиар, самопрезентацию. С другой стороны, как определённую интеллектуальную истерику претендующего на ведущую роль в медиапространстве господина Гордона, — заявил он в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Гордон, побывав на саммите «нормандской четвёрки», по всей видимости, узнал для себя много нового. Это привело его в замешательство, как и результаты саммита, которые Батурин назвал печальными.

Ранее Гордон заявил, что Москва «забрала у Киева то, что плохо лежало». Украинский журналист добавил, что настанет время, когда у России «отнимут Курильские острова, Калининградскую область и много ещё чего другого». Соловьёв в ответ на это назвал Гордона нацистом, русофобом, который «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии», писал NEWS.ru.