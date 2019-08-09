https://static.news.ru/photo/f2dae474-bc40-11e9-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Протест украинского МИДа из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым свидетельствует о бессилии Киева, заявил сенатор от республики Сергей Цеков.

Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчёркивают ничтожность их собственного положения, — считает политик.

По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство постоянно «штампует» такие заявления после посещения полуострова высшими должностными лицами РФ. Он призвал Киев заняться процессом признания Крыма частью России, потому что все остальные действия вызывают только смех, передаёт РИА Новости .

Ранее Путин посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные Волки» в Крыму. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своём сайте заявление, в котором выразило протест из-за поездки российского лидера, писал News.ru.