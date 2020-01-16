https://static.news.ru/photo/a531aa12-3870-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: SovetMinistrov/facebook.com

Парламент Крыма намерен обратиться в рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ в части соблюдения прав крымчан относительно возможности избираться президентом страны.

Возможно, что среди крымчан не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Будем обращаться в рабочую группу, — цитирует РИА Новости спикера парламента региона Владимира Константинова.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства. По его мнению, они должны проживать в РФ не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

Своим распоряжением глава государства сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.