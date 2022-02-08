Песков: конкретные цели возможной встречи Путина с Зеленским не определены

Российская сторона не отказывается от встречи президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако для проведения переговоров нужны конкретные цели, которые ещё не определены, приводит ТАСС слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело, — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что Путин готов встречаться с кем угодно ради того, чтобы разрубить гордиев узел ситуации с Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником в урегулировании отношений между Россией и Украиной. Он заверил, что турецкая столица может предоставить площадку для переговоров Путина и Зеленского.

Эрдоган отметил, что военные действия между Москвой и Киевом нанесут серьёзный удар по стабильности всего региона. Анкара выступает против подобного развития событий.

В Кремле ранее сообщили, что никакой подготовки к возможной встрече президентов РФ и Украины не ведётся. В настоящее время происходит накачивание Украины оружием со стороны внешних партнёров. Кроме того, Киев продолжает отказываться от выполнения Минских соглашений.