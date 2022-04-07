В Кремле заявили о создании комфортных условий для переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России создать комфортные условия для дальнейших переговоров с Украиной. Пресс-секретарь российского президента в интервью Sky News назвал жестом доброй воли отвод российских военных от Киева и Чернигова.

Это был жест доброй воли (сокращение военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова. — NEWS.ru), чтобы показать, что Россия действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров, — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России в этом же интервью отметил, спецоперация России на территории Украины может завершиться в обoзримом будущем. Дмитрий Песков не исключил, что это будет сделано мирным путём, однако всё будет зависеть от позиции Украины. По его словам, лично он верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал представленный накануне Киевом проект урегулирования, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных во время встречи в Стамбуле 29 марта. Он сказал, что российская делегация продолжит переговоры с украинскими коллегами.