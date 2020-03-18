https://static.news.ru/photo/41f1ae0e-6910-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать документ ЕС о якобы развернутой российскими СМИ атаке на Запад, назвав это невозможным с точки зрения здравого смысла.

К сожалению, с точки зрения здравого смысла, я не могу его комментировать, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков отреагировал на просьбу прокомментировать документ ЕС, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации из-за ситуации с коронавирусом. Он добавил, что этого голословные обвинения, поскольку в документе не содержится ни один конкретный пример и ни одна ссылка на конкретное СМИ.

Кроме того, официальный представитель Кремля удивился, что такие обвинения возникли в такой ситуации. По его мнению, «эта одержимость русофобская как-то должна была пойти на спад», но этого не происходит.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков сообщил, что для защиты главы государства от вирусов делается всё необходимое в круглосуточном режиме.