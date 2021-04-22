В Кремле заявили о негативном отношении к чешской «истерике»

https://static.news.ru/photo/b9e80456-a354-11eb-b056-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле крайне негативно относятся к истерике с высылкой сотрудников российского посольства из Чехии. В настоящий момент дипломаты формулируют позицию Москвы. Об этом в четверг, 22 апреля, в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых обвинила в работе на российские спецслужбы. В качестве формального повода Прага использовала взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выдворила 20 сотрудников чешского посольства. При этом в РФ обвинения назвали возмутительными и голословными.

Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позицию, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Чехия может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если руководство РФ до полудня не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать, что ультиматумы в адрес официальной Москвы неприемлемы и недопустимы. В России допускают, что Чехия решилась на высылку дипломатов, просто выполняя определённый заказ.