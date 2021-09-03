В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Если говорить о политической воле президента Путина — он её чётко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, — сказал Песков.

Он отметил, что президент хотел бы исправить сложившуюся ситуацию. Тем не менее со стороны Киева такого же рвения не наблюдается, в связи с чем диалог между двумя странами осложняется.

По словам Пескова, глава РФ считает, «что украинцы должны сами разбираться со своими президентами». Путин выступает за то, чтобы население Украины само выбирало своих лидеров и оценивало итоги их работы.

А мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает ещё раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной, — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. При этом он отметил, что Путин готов к общению с украинским коллегой, но встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и должна преследовать определённые цели.