В Кремле заявили о готовности провести разговор лидеров РФ и США

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Кремль готов провести разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако никаких дебатов быть не может — американцам предлагается диалог. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Путин в ответ на это пожелал руководителю Белого дома здоровья. Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Как отметил Песков, в случае, если переговоры состоятся, в них будет затронута тема безосновательных обвинений со стороны Штатов. Отсутствие внятного ответа на предложение о разговоре примут в Кремле как отказ. По словам пресс-секретаря лидера РФ, Путин предложил обсудить сложившуюся ситуацию открыто, чтобы не позволить заявлениям Байдена ухудшить двусторонние отношения, которые и так пребывают в плачевном состоянии.

Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Путин предложил просто продолжить диалог глав двух государств, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, западные политики, отстаивая геополитические позиции, всё чаще выдвигают необоснованные и бездоказательные обвинения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что такого рода дипломатию можно назвать уже не только фейковой, но и фриковой.