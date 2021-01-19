В Кремле заявили, что ситуация с Навальным не требует внимания Путина

https://static.news.ru/photo/ac890cd8-5a43-11eb-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и соблюдения прав россиянина в рамках судебного разбирательства не требует особого внимания президента страны Владимира Путина. Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как отметил представитель Кремля, права всех россиян гарантированы законами. Также они гарантируются надзорными ведомствами. И ситуация в рамках рассмотрения дела Навального — не исключение.

Это не ситуация, которая требует особо внимания президента. И Москва не намерена учитывать мнения, высказываемые по этому поводу из-за рубежа, — цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Песков отменил ежедневный конференц-колл с журналистами в день ареста блогера Алексея Навального.

Один из журналистов кремлёвского пула рассказал Telegram-каналу «Подъём», что пресс-конференция была запланирована в районе полудня, но в 16:30 участники узнали, что её не будет.