Песков заявил, что платить за российский газ в рублях не начнут с 31 марта

Обновлённые механизмы оплаты российского газа в рублях не вступят в действие с 31 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что оплата и поставки — «растянутый процесс», пишет РИА Новости.

Нет, абсолютно. Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о начале действия новых механизмов оплаты.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Ранее Путин заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».