В Кремле заявили, что Навальный вменяет Путину то, чего не существует

https://static.news.ru/photo/c9ca9fbc-5b08-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Инсаф Басиров/РИА Новости

Команда российского, в настоящий момент арестованного, оппозиционера Алексея Навального в своём расследовании об имуществе президента Владимира Путина вменяет главе государства то, чего не существует. С таким заявлением на следующий день после выхода материала выступил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. Ранее информация о строительстве уже появлялась в прессе после открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова.

Песков прежде уже высказывался о ролике ФБК. Он сказал, что с расследованием не ознакомился. При этом пресс-секретарь добавил, что Кремль уже много лет назад говорил, что никакого дворца у Путина нет.

На этот раз Песков заявил, что на президента давно готовились информационные атаки. И власти были в курсе происходящего.

Они были и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации, — цитирует Пескова РИА Новости.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что российский президент «боится» Навального. Он подчеркнул, что претензии к оппозиционеру как к российскому гражданину связаны с невыполнением законных правил, что не имеет никакого отношение к Путину. Навальный был арестован 18 января сразу после прибытия из Германии.