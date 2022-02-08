Песков: Кремль не вправе ставить перед КПРФ условие об отставке Зюганова

Кремль не уполномочен ставить перед партиями условия, кого назначать своим лидером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, КПРФ — это одна из политических партий, которая имеет крупную фракцию в парламенте, передаёт РИА Новости. Так он ответил на вопрос, представляет ли компартия угрозу политической стабильности в России и может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ.

Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. <...> Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий, тоже не совсем верно, — сказал Песков.

Согласно ранее опубликованному докладу аналитического «Агентства стратегических коммуникаций», в 2022 году рейтинг КПРФ значительно вырос. По мнению экспертов, политическая сила приобрела популярность за счёт «аккумуляции протестного электората, в том числе сторонников несистемной оппозиции».

Аналитики отметили, что сложившаяся ситуация может стать «серьёзной угрозой» нынешней политической системе и потребует действий от Кремля, в частности смены лидера КПРФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров назвал Зюганова предателем страны. Политик заявил, что коммунисты могут либо «покаяться перед народом», либо получить статус экстремисткой организации.