В Кремле высказались о переговорах Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Также хозяин Белого дома подчеркнул, что США не намерены размещать на Украине наступательные вооружения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Байден в ночь на 31 декабря провели телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут.

В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, — указали в Кремле.

Там добавили, что в телефонном разговоре лидеров двух стран обсуждались вопросы реализации достигнутых прежде договорённостей о запуске переговоров по предоставлению гарантий обеспечения безопасности РФ.

Ранее стало известно, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, заявил Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом. Данную ключевую мысль Путин старался донести до собеседника.