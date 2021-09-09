В Кремле выразили надежду, что никто и ничто не помешает вводу СП-2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что никто и ничто уже не помешает вводу проекта «Северный поток — 2». В эфире Первого канала он отметил, что реализация проекта уже находится на финальной стадии.

Сейчас мы знаем, что уже проект [«Северный поток — 2»] в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй, — сказал представитель Кремля.

Песков выразил мнение, что на фоне роста мировых цен на топливо, в том числе и газ, уже никто не будет прислушиваться к утверждениям об «опасности» трубопровода. Он также назвал подобные заявления в адрес украинцев и европейцев «воплями». По его словам, та же Германия будет заинтересована в получении газа из РФ и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

Ранее депутаты парламента ФРГ заявили, что запуск «Северного потока — 2» будет способствовать не только снабжению газом, но и снижению цен на него в Европе. Более 90% компаний, которые состоят в Российско-Германской внешнеторговой палате, считают проект незаменимым для энергоснабжения Европы.