Песков: в Кремле встревожены событиями в Армении

https://static.news.ru/photo/64c7428e-774e-11eb-835a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Армении.

При этом отметил, что российская сторона считает это исключительно внутренним делом республики, которая является очень важным и близким союзником РФ в Закавказье.

Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. Полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле, — сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, может ли Москва выступить в роли посредника в урегулировании нынешнего обострения внутриполитической ситуации в Армении. Он напомнил, что между республикой и РФ установлены тесные двусторонние отношения, также Армения является важным участником различных интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

И, конечно же, сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации пунктов трёхстороннего документа по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан несколько месяцев тому назад, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выступит на митинге у дома правительства в 16:00 (15:00 мск). Он призвал туда всех своих сторонников, назвав политическую ситуацию в стране попыткой военного переворота.

Выйти людей на улицу Пашинян позвал в ответ на заявление военных, потребовавших его немедленной отставки. Причиной их недовольства стало отстранение от должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении.

Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».