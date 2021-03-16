В Кремле вновь дали отпор сторонникам «захвата» Крыма Россией

https://static.news.ru/photo/9b9ed820-8640-11eb-b183-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами вновь дал отпор сторонникам идеи, согласно который Крым якобы был «захвачен» Россией. Представитель Кремля отметил, что референдум 2014 года был абсолютно легитимным и соответствовал всем международным правам.

Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный, — сказал Песков.

Стоит заметить, что в западных странах, а также на Украине с переходом Крыма в состав России так до сих пор и не смирились. Нередко со стороны властей этих государств слышны громкие заявления в сторону РФ. Так украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. По его словам, процесс перехода полуострова в состав России является «оккупацией».

Тем не менее, далеко не все зарубежные государства согласны с подобной риторикой. Как писал NEWS.ru, депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что никакой аннексии Крыма не было. По его словам, подобные инсинуации являются «чистого рода политической спекуляцией».