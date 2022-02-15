В Кремле уточнили повестку переговоров Путина и Шольца

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться не только вопросы двусторонних отношений государств.

Надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по горящим вопросам. [Это и] беспрецедентная напряжённость в Европе, [и] тема гарантий безопасности для России, — сказал представитель Кремля.

Шольц 15 февраля прибыл с визитом в Москву, где состоятся его переговоры с Путиным. Это будет первая очная встреча двух политиков. Перед поездкой в РФ канцлер Германии посетил Киев.

Ранее политолог Артём Соколов заявил, что в российско-германских отношениях накопилось немало проблем и противоречий. По его словам, переговоры будут удачными, если Путину и Шольцу удастся обсудить наиболее важные темы, такие как судьба российского газопровода «Северный поток — 2», а также запрет на вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Также им стоит обсудить и запрет Берлина на вещание российского немецкоязычного телеканала RT DE.

При этом Соколов считает, что на первой встрече Шольц и Путин будут в основном знакомиться, поэтому положительного сдвига по глобальным вопросам ожидать не стоит. Кроме того, ситуация вокруг Украины также не располагает к лёгкому и простому диалогу и каким-либо быстрым решениям.