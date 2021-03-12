В Кремле сравнили продвижение США вакцины Pfizer с шантажом

https://static.news.ru/photo/6eb5492c-8341-11eb-9dc9-96000091f725_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

США ведут агрессивную политику продвижения вакцины Pfizer на рынке, навязывая странам-покупателям кабальные условия. Подобная тактика — шантаж на высоком уровне.

Заключая договоры на поставку препарата с другим странами, американская сторона добивается освобождения от выплат возможных компенсаций пациентам в случае появления побочных эффектов, а также ответственности за халатность производителя вакцины, в том числе брак и нарушение условий хранения, сказал ТАСС высокопоставленный источник в Кремле.

В качестве примера он привёл ситуацию с Аргентиной. Собеседник агентства пояснил, что сначала Буэнос-Айрес согласился на поставки вакцины на таких условиях, однако за ними последовали новые. США потребовали гарантий покрытия издержек путём предоставления в качестве залога госактивов, зданий диппредставительств страны и военных баз. В итоге Аргентина отказалась подписывать контракт.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле заявили о подготовке Штатами и их союзниками масштабной информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Предполагается, что в этом будут задействованы подконтрольные Вашингтону неправительственные организации. Штаты планируют инсценировать массовую гибель людей якобы в результате использования «Спутника V», что послужит подкреплением заявлений о ненадёжности и опасности вакцины. Параллельно планируется распространять в СМИ материал о некомпетентности российских специалистов.