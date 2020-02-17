https://static.news.ru/photo/e72bd94c-516b-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpgИдлиб, СирияФото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют об активизации действий террористов в Идлибской зоне Сирии.
Мы по-прежнему сожалеем, что террористы активизировали свою деятельность из Идлиба, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Он подчеркнул, что российские вооружённые силы продолжают поддерживать силы САР в борьбе с террористами.
Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. В итоге, считает Эрдоган, погибают и турецкие военные. Турецкий президент отметил, что его войска намерены вытеснить сирийские за пределы наблюдательных пунктов до конца февраля.