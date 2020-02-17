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Частичное правопреемство Российской Федерации с СССР не может быть признано, если остальные участники международного права с ним не согласятся, считает международный адвокат, эксперт по международному праву Валерий Ванин.

По его словам, на этом этапе к РФ могут возникнуть претензии на бывшую собственность Советского Союза за рубежом и на место в Совбезе ООН. К тому же с точки зрения...