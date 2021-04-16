Песков напомнил о принципе взаимности после новых санкций США

https://static.news.ru/photo/fdaca4f6-9ea1-11eb-87ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Относительно ответа Москвы на новые санкции, введённые Соединёнными Штатами Америки, никто не отменял принцип взаимности. Но окончательное решение всё же будет принимать президент РФ Владимир Путин. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков, говоря с журналистами об ответе Москвы на ограничительные меры, подчеркнул, что в соответствующих вопросах никто не отменял принцип взаимности, являющийся основополагающим.

Но ещё раз скажу вам, что всё будет зависеть от решения, которое примет глава государства, — цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

Ранее глава Белого дома Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами, и не только.

Как передавал NEWS.ru, возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. Об этом сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что финальное решение о предложении Байдена провести саммит в третьей стране будет принято Путиным.