В Кремле сообщили об открытости Путина к диалогу с США

https://static.news.ru/photo/ee834952-7a71-11eb-9191-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с Соединёнными Штатами Америки и другими странами. Об этом 1 марта в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин открыт к диалогу, однако не все лидеры других стран имеют такую же политическую волю. Как отметил представитель Кремля, президент неоднократно сообщал о свой готовности восстанавливать российско-американские отношения. Насколько к этому готовы Штаты.

Однако уровень открытости, сказал Песков, пока что разный. Не все лидеры стран имеют соответствующую политическую волю для диалога.

Путин был, есть и остаётся открытым к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия урегулировать в ходе общения, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель Кремля прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма.

Он напомнил, что воссоединение полуострова с территорией РФ произошло согласно всем международным правам.