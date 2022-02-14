В Кремле сообщили о встрече Путина с Шойгу и Лавровым
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:21, 14 февраля 2022
Президент России Владимир Путин, Сергей Лаврой и Сергей ШойгуФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 14 февраля у главы государства Владимира Путина запланированы встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, российский лидер также встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, передаёт ТАСС.
Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу, — сказал Песков.
Он не уточнил, о чём именно президент будет разговаривать с главами ведомств. Не исключено, что речь будет идти о вопросах укрепления внешней обороны государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результативность переговоров по теме разоружения остаётся под вопросом. Представитель Кремля предположил, что они будут длиться много лет, окажутся тяжёлыми и с позиционным противостоянием.
Представитель президента также сообщил о том, что предстоит доработать внешнеполитическую концепцию страны. Причиной он назвал сегодняшнюю обстановку в мире.