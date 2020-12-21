В Кремле сообщили о лучшем ответе на противодействие «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/c37879f4-4370-11eb-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим ответом на западное противодействие реализации «Северного потока — 2» станет завершение проекта. Об этом в понедельник, 21 декабря, в рамках разговора с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не так давно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

По словам Пескова, противодействия реализации проекта — это всего лишь разновидность гибридных военных действий.

Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которые находятся в русле финализации проекта, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток — 2». На большой пресс-конференции российский лидер заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии.