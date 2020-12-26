В Кремле сообщили о графике работы Путина в праздники

Президент России Владимир Путин не прекращает работу в праздники. Однако крупных мероприятий на следующую неделю у главы государства не запланировано. Об этом в воскресенье, 27 декабря, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.
По поводу выходных президента его пресс-секретарь сказал следующее.
Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники, — цитирует Пескова РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин поручил Министерству просвещения включить в программу всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов.
Также политик призвал оказать содействие образовательному фонду «Талант и успех» в организации ежегодно проводимых мероприятий в центре «Сириус».
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