В Кремле сообщили о графике работы Путина в праздники

https://static.news.ru/photo/a56f6d68-4812-11eb-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не прекращает работу в праздники. Однако крупных мероприятий на следующую неделю у главы государства не запланировано. Об этом в воскресенье, 27 декабря, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

По поводу выходных президента его пресс-секретарь сказал следующее.

Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин поручил Министерству просвещения включить в программу всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов.

Также политик призвал оказать содействие образовательному фонду «Талант и успех» в организации ежегодно проводимых мероприятий в центре «Сириус».