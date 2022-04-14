В Кремле согласились с мнением Медведева о расширении НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что вхождение в НАТО Финляндии и Швеции угрожает безъядерному статусу Балтики. Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина Минобороны России разработать предложения по усилению западных рубежей, передаёт «Вы слушали Маяк».

После того как будет проработан такой план нашего усиления, там будет содержаться перечень мер, необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о дате такого совещания, пресс-секретарь президента отметил, что конкретно в планах его пока нет. Он пояснил, что Минобороны пока не представило главе государства свои предложения, поскольку требуется серьёзная их проработка и на это необходимо время.

Ранее Медведев заявил, что с вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России. Протяжённость границ РФ с Альянсом увеличится вдвое, и потребуется наращивать силы для их защиты. В таком случае речь о безъядерном статусе Балтики уже идти не может. Медведев подчеркнул, что сама Россия наращивать силы не планировала, но её к этому вынуждают.