В Кремле рассказали, возглавит ли Путин список «Единой России» на выборах

https://static.news.ru/photo/139a4a96-6d17-11eb-b02f-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопрос о том, что президент России Владимир Путин может возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нет, вообще этой темы нет в повестке дня. Никаких обсуждений не ведётся, и никаких решений в этом плане не принималось, — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин якобы рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов «Единой России» на ближайших выборах в Госдуму.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, планирует ли принять участие в выборах 2024 года. По его словам, пока он не принял окончательного решения по данному вопросу. При этом президент отметил, что касательно стабильного развития страны «это много стоит». Глава государства также подчеркнул, что всё, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, всё необходимо оценивать с точки зрения того, принесёт ли это благо государству, писал NEWS.ru.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram