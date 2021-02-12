В Кремле рассказали, возглавит ли Путин список «Единой России» на выборах

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Ситуация вокруг Алексея Навального специально готовилась, хотя сам он подвернулся под руку. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Просто под руку подвернулся, я думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь ещё, — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала Соловьёв Live. При этом Лавров считает, что Навального,...