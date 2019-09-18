https://static.news.ru/photo/5c6b2220-da21-11e9-bf76-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября заявил, что переговоры относительно подписания «формулы Штайнмайера» для Донбасса продолжаются.

Ведётся обсуждение этой темы, — приводит слова Пескова РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, представители украинской делегации в ходе встречи контактной группы в Минске отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). Это поставило саммит «нормандской четвёрки» под угрозу срыва.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе.