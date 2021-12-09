В Кремле рассказали об ответном плане на случай новых санкций США
Песков: на новые санкции США Россия даст зеркальный или ассиметричный ответ
Сергей Попов
Сергей Попов
14:23, 09 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Если США введут новые санкции в отношении России, Москва даст зеркальный или ассиметричный ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о наличии ответного плана на случай рестрикций. Его слова приводит РИА Новости.
На любые рестрикции обычен зеркальный или ассиметричный ответ, — сказал пресс-секретарь президента России.
При этом он добавил, что ответ на ограничения должен быть дан таким образом, чтобы защитить собственные интересы.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что Вашингтон рассматривает санкции в сфере энергетики против Москвы в качестве крайней меры. При этом учитывается их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.
В Госдепартаменте пригрозили России санкциями в случае вторжения на территорию Украины. По словам замглавы ведомства Виктории Нуланд, нападение на соседнюю страну может обернуться для РФ изоляцией от мировой финансовой системы.