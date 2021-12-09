В Кремле рассказали об ответном плане на случай новых санкций США

Если США введут новые санкции в отношении России, Москва даст зеркальный или ассиметричный ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о наличии ответного плана на случай рестрикций. Его слова приводит РИА Новости.

На любые рестрикции обычен зеркальный или ассиметричный ответ, — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом он добавил, что ответ на ограничения должен быть дан таким образом, чтобы защитить собственные интересы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что Вашингтон рассматривает санкции в сфере энергетики против Москвы в качестве крайней меры. При этом учитывается их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.

В Госдепартаменте пригрозили России санкциями в случае вторжения на территорию Украины. По словам замглавы ведомства Виктории Нуланд, нападение на соседнюю страну может обернуться для РФ изоляцией от мировой финансовой системы.