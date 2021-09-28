В Кремле прокомментировали оказание российскими ЧВК охранных услуг

В Кремле не увидели противоречий с законодательством при оказании российскими ЧВК консультативных и охранных услуг, а вопрос изменения существующего законодательства о наёмничестве не стоит на повестке дня у президента России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал РИА Новости.

Однако Песков не исключил совершенствования законодательства в этой сфере в будущем, сообщает ТАСС.

В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность, но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что в этом нет «ничего противоречащего законодательству» РФ. По его словам, у этой деятельности может быть много аспектов и в случае выявления каких-то противоречий потребуется совершенствование законодательства. В то же время на вопрос, не противоречит ли деятельность подобных компаний Уголовному кодексу, Песков ответил, что эта тема не стоит на повестке дня президента.

Добавим, в настоящее время, согласно российскому законодательству, наёмничество (ст. 359 УК РФ) наказывается сроком от 3 до 15 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что власти РФ никак не связаны с размещением российской частной военной компании (ЧВК) на Мали. По его словам, руководство республики обратилось к российским бойцам за помощью в борьбе с терроризмом.