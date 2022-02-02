В Кремле рассказали об акцентах в ответе Путина по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал три акцента в ответе главы государства Владимира Путина по гарантиям безопасности. В частности, представитель Кремля отметил, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий.

То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. В этом случае, гипотетически, в будущем мы можем столкнуться с тем, что член НАТО Украина может напасть на РФ. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО, — сказал он.

По словам Пескова, президент также напомнил, что Альянс обещал не расширяться, однако по факту произошло обратное. Кроме того, в уставе не существует тезиса об «открытых дверях».

Насчёт политики «открытых дверей». Такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится, — добавил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что российские озабоченности по гарантиям безопасности изложены достаточно чётко. По его словам, понять их неправильно нельзя.

Ранее Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Москва предпочитает их не комментировать.