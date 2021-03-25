В Кремле рассказали о планах встречи Путина с послом РФ в США

https://static.news.ru/photo/eec1d994-8d4d-11eb-bb71-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: duma.gov.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с послом России в США Анатолием Антоновым пока внесена в график встреч российского лидера.

Пока нет, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.

Антонов прибыл в Москву 21 марта. Как сообщал МИД РФ, посла пригласили в столицу на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Соединёнными Штатами. При этом в министерстве отметили, что Россия не хочет допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

В Антонов принял участие в заседании комитета по международным делам Государственной думы. На вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом России, посол не ответил и посоветовал обратиться с этим вопросом главе государства.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил, что власти США постараются избежать эскалации в отношениях с РФ, но ждать извинений за слова американского президента Джо Байдена о лидере РФ не стоит.