В Кремле рассказали, кто на деле может являться владельцем «дворца Путина»

https://static.news.ru/photo/63ee0912-5fbe-11eb-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео Алексей Навальный/youtube.com

Владельцем дворца в Геленджике, получившего известность как «дворец Путина», на самом деле является некий предприниматель. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что объект недвижимости стоимостью $1,5 млрд якобы принадлежит президенту Владимиру Путину, заявил оппозиционер и блогер Алексей Навальный. В его фильме об этом говорится подробно. Песков с таким утверждением не согласен, подчёркивая, что существование этого здания не являлось тайной.

Очевидно, владельцем является предприниматель. Это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют этим объектом, — пояснил Песков.

Представитель Кремля вместе с тем отказался называть имена владельцев дворца. По его словам, предавать их публичной огласке было бы некорректно.

Сам Владимир Путин, накануне общаясь со студентами российских вузов, также ответил на вопрос о дворце. Российский лидер признался, что не видел фильм, но ознакомился с видеоподборками, которые ему подготовили ассистенты. Он также подчеркнул, что ни ему, ни его близким никогда не принадлежало то, о чём говорится в фильме. Работу Навального Путин назвал монтажом.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко. В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ Йоханна Затхоффа. Тот потребовал от России разъяснить обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина, выдвинутые в фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Речь идёт, главным образом, о нашумевшем «дворце Путина». Соловьёв задался вопросом, какое немец может иметь отношение к тому, что и кому принадлежит в России. Он также выдвинул встречное требование Германии — объяснить, каким образом Навальный, находившийся в ФРГ на лечении, снял этот фильм.