В Кремле рассказали, кто готовил текст президентского обращения по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подготовил почти весь «костяк» сделанного накануне обращения по Донбассу и является его непосредственным автором. По его словам, которые приводит ТАСС, о специальной публикации этого текста в качестве статьи речь не идёт.

[Обращение] уже опубликовано. В том числе опубликовано на сайте [президента России], оно широко доступно, опять же, в первую очередь для наших граждан, — сказал Песков.

Ранее президент России выступил с обращением по телевидению, в ходе которого заявил о подписании указа о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом он также подверг резкой критике ленинскую национальную политику, благодаря которой после распада СССР Украина как государство сложилась в её нынешних границах, и напомнил о том, какой промышленный и научно-технический потенциал достался стране в наследство от СССР. Этот пункт президент также связал с намерением Украины вновь создавать ядерное оружие.

Он также попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР и потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.