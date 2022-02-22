В Кремле рассказали, как готовилось открытое заседание Совбеза РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как готовилось открытое заседание Совбеза России. По его словам, которые приводит ТАСС, речь шла об экстраординарном заседании в связи с экстраординарной ситуацией, а само заседание было призвано показать точку зрения президента России Владимира Путина и членов Совета Безопасности России.

Администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет готовить такие мероприятия в сжатые сроки, — заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о точном времени заседания, Песков подтвердил, что оно прошло днём и не показывалось в прямом эфире. Он также подтвердил, что конечный вариант эфира монтировали с участием администрации президента.

Ранее члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил на заседании президент России Владимир Путин, Россия изначально делала всё, чтобы разрешить противоречия в Донбассе мирным путём. Он напомнил, что киевские власти уже дважды провели карательные операции в Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз. По его словам, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности.