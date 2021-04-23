В Кремле рассказали, что поможет улучшить отношения США и РФ

https://static.news.ru/photo/20f496dc-a418-11eb-a563-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что поможет улучшить отношения между Россией и США. По его словам, восстановление положительной повестки в диалоге двух стран возможно только при обоюдной политической воле, передаёт ТАСС.

Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США, — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

В то же время аналогичные заявления Вашингтона не совпадают с реальностью, уточнил Песков. По его словам, такая политика Штатов сильно вредит отношениям двух государств.

Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям, — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В то же время, по его словам, Россия не предпринимала никаких действий для ухудшения отношений между странами. Песков подчеркнул, что в основном инициатором «похолодания» в диалоге Москвы и Вашингтона являются именно США.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что власти США могут использовать телефон не только для прямой связи с Москвой, но и как возможность для откровенного диалога. Политик считает, что в Вашингтоне могут погасить сегодняшнее противостояние с Кремлём, если научатся слышать собеседника, понимать его логику и аргументы.