В Кремле рассказали, что помогают Донбассу на деньги Порошенко

https://static.news.ru/photo/d89b9aba-c3c1-11eb-b023-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Россия получает деньги от приближённых к украинской власти людей, включая бывшего президента страны Петра Порошенко, рассказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эти средства направляются, том числе на поддержку Донбасса.

Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближённые к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином [депутатом Верховной рады от партии Порошенко Александром Грановским], [глава партии «Народный фронт» Арсений] Яценюк, [бизнесмены Виктор] Пинчук, [Дмитрий] Фирташ, [Ринат] Ахметов, [Игорь] Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России, — подчеркнул он.

По его словам, российские власти тратят полученные таким образом деньги на укрепление экономики, решение социальных вопросов, а также гуманитарную помощь непризнанным республикам Донбасса. Он уверен, что перечисленные люди по логике украинских властей должны преследоваться так же, как глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближённым к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги, — добавил Козак.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в просьбе об аресте Медведчука. Он будет отправлен под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказывала, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму.