В Кремле рассчитывают убедить Турцию в позиции России по Крыму

https://static.news.ru/photo/82781a5a-9ea5-11eb-bb59-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Житенев/РИА Новости

И Турция, и Украина по поводу Крыма придерживаются позиций, которые создают противоречия между странами и Россией. Однако Москва надеется убедить Анкару в том, что её подход является неверным. С украинской стороной эти разногласия едва ли получится урегулировать. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что переговоры политиков касаются двусторонних отношений двух государств. И заявления президентов по Крыму, вошедшему в 2014 году в состав РФ, относятся к категории вопросов, по которым у Москвы имеются серьёзные разногласия.

Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам всё-таки наших турецких партнёров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что никакого периода охлаждения в отношениях Москвы и Анкары нет — они развиваются.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма».

Как передавал NEWS.ru, турецкая сторона не поддерживает никого в кризисе отношений между Россией и Украиной. Однако государство готово оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.