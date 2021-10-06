В Кремле раскрыли тему переговоров Зюганова с Путиным

Президент Владимир Путин поговорил с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в продолжение встреч с руководителями фракций Государственной думы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, политики говорили о предстоящей работе в рамках нового созыва нижней платы парламента, передаёт РИА Новости.

Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы, — сказал Песков.

4 октября Зюганов написал открытое письмо президенту в связи с давлением на партию. Он назвал трёхдневные и электронные выборы «двухфазной бомбой», а также отметил полицейское преследование коммунистов и их сторонников.

Лидер коммунистов заявил, что силовики задерживали коммунистов, которых заподозрили в распространении информации о проводимых КПРФ в Москве публичных мероприятиях 20 и 25 сентября. При этом для встреч с депутатами, в формате которых проходили эти акции, не требуется предварительное согласование. Политик напомнил, что среди задержанных по итогам акций есть кандидаты в депутаты Госдумы, право на задержание которых может давать только генпрокурор.

Зюганов попросил Путина как гаранта Конституции привлечь к ответственности лиц, превысивших свои полномочия, а также не допустить подобных случаев в будущем.

5 октября пресс-секретарь лидера коммунистов сообщил, что Зюганов до сих пор не получил ответа от Путина. В свою очередь Песков заявил, что глава КПРФ сможет обсудить всё, что его интересует, на встрече с президентом.