В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о войне с Россией

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что государство может начать полномасштабную войну с Россией. Он отметил, что в нашей стране к таким высказываниям относятся с сожалением. Его слова приводит РИА Новости.

С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, — ответил он на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявления украинского лидера.

10 сентября Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля». Глава Украины отметил, что если произойдёт военное столкновение двух стран, это станет самой большой ошибкой России.

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной может начаться только в том случае, если его спровоцирует Киев.

Высказывание Зеленского оценил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что запугивание стран Запада российской агрессией и выставление Украины в роли её жертвы — единственный инструмент Киева по привлечению к себе внимания и сохранению поддержки извне.