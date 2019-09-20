https://static.news.ru/photo/14988004-dba8-11e9-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление генерала ВВС США о плане Пентагона по прорыву системы противовоздушной обороны в Калининграде.

Безусловно, безопасность в самых её различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне, — сказал представитель Кремля.

Ранее генерал Джеффри Харриган говорил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО. Поэтому ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО. При этом он отказался раскрыть подробности стратегии США по прорыву противовоздушной обороны Калининградской области, информирует « Свободная пресса ».

Как писал News.ru, Москва квалифицирует как угрозу России слова командующего ВВС США в Европе о возможности прорыва системы ПВО Калининграда.