В Кремле прокомментировали выводы о позиции США по гарантиям безопасности

В Кремле считают преждевременным делать выводы о позиции США по российским предложениям о гарантиях безопасности на основании отдельных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он призвал дождаться официального ответа американской стороны.

Давайте мы вначале получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства, — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону. Он уточнил, что перед тем как уступить Москве, США проконсультируются с партнёрами, среди которых будет Украина.

До этого стало известно, что Госдеп США определился со сроками ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Ответ будет передан РФ на текущей неделе, заявил Нед Прайс. Он уточнил, что его заявление основано на данных главы Госдепа Энтони Блинкена. Власти США рассматривают ответ России как следующий шаг в контактах двух государств.