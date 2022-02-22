В Кремле оценили возможность разрыва дипотношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне нежелательным сценарием возможный разрыв дипотношений с Украиной. По его словам, такой шаг лишь усложнит ситуацию, сообщает РИА Новости.

Безусловно, разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает всё ещё тяжелее, не только для государств, но и для народов двух стран, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Действия Москвы он назвал «юридической агреcсией, которая даёт твёрдый фундамент для эскалации со стороны Роcсии».

Зеленский не исключил введения военного положения в стране в случае «военной агресcии». Он также заявил, что власти Украины не будут рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса, и призвал к полной остановке «Северного потока — 2».

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не думала о заявлениях Киева о разрыве дипломатических отношений. По его словам, РФ не желает идти на такой шаг, но в данном случае о её выборе речи не идёт.