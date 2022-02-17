В Кремле прокомментировали возможность беседы Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее сделанное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента РФ для телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит ТАСС, сигналы от Киева о встрече Кремль получал, но ответа о целях встречи не было.

Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно, — пояснил пресс-секретарь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию РБК-Украина, что Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента РФ для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в различных форматах договорённостей и переговорах с Россией.

Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведёт к встрече, - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии государственной безопасности Украины Россия указана в качестве угрозы. В документе подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается, что российская власть на территории полуострова Крым является оккупационной. Та же формулировка обозначена в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе компрометации её государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, включая кибератаки.