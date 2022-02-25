В Кремле оценили возможное включение Путина в чёрные списки

В Кремле прокомментировали вероятность включения президента России Владимира Путина в чёрные списки западных стран. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, следует исходить не из вероятного развития событий, а из реалий.

К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности, — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков предположил, что период нормализации в отношениях России и Запада так или иначе наступит, а заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины являются «движением в сторону позитива». По его словам, президент России Владимир Путин слышит мнения всех российских граждан и видит пропорцию согласных и несогласных с проведением военной операции на Украине.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее. По его словам, Запад «выгораживает украинский режим и закрывает глаза» на военные преступления Киева против мирного населения и разрушение инфраструктуры, а в прошлом закрывал глаза на становление русофобии и национализма.