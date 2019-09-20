https://static.news.ru/photo/c8347de4-dba2-11e9-9d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что упрощение визового режима между Белоруссией и Евросоюзом не отразится на интеграционных процессах с Россией.

По его словам, решение белорусского лидера Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом — «внутреннее дело Белоруссии», передаёт ТАСС .

Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров, — подчеркнул Песков.

Он рассказал, что между РФ и Евросоюзом в своё время велись подобные переговоры. До того, как отношения между Москвой и Брюсселем «были полностью свернуты и заморожены», обсуждение вопросов по реадмиссии было в «продвинутой стадии».

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом соглашение об упрощённой выдаче виз. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.