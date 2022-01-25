В Кремле рассказали о телефонном разговоре президентов России и Кубы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель в ходе недавнего телефонного разговора «синхронизировали позиции по международным делам». Тема размещения российских баз на Кубе при этом не поднималась, пишет ТАСС.

Синхронизация позиций по региональным и международным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители стран, — заявил Песков.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что Соединённые Штатам и НАТО зеркально ответят в полном объёме на угрозы, созданные в отношении России. По его словам, логика Кремля заключается в обеспечении безопасности границ военным путём после безрезультативности переговоров. Рассматривая перспективы размещения Россией военного контингента в странах Латинской Америки, эксперт подчеркнул, что это является одним из возможных вариантов. В этом, по его мнению, помощь может оказать израильский опыт.

Комментируя возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности, однако не дал прямого ответа на этот вопрос.